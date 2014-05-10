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"اليوم السابع": تفاصيل أخطر تقرير إسرائيلى عن تسليح الجيش المصرى

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يكشف "اليوم السابع" فى عدد الغد تفاصيل تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى عن قدرات الجيش المصرى وتسليحه، وتحذير التقرير من خطورة وصول مقاتلات "ميج 35" الروسية لصفوف القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن فى ذلك خطراً على أمن تل أبيب، وسيقلب موازين القوة العسكرية فى المنطقة.

وينفرد "اليوم السابع" بحوار خاص مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قبل مغادرته غينيا، حمل خلاله جماعة الإخوان مسئولية تدهور المحادثات المصرية ـ الإثيوبية حول سد النهضة، كما دافع عن ضريبة الـ5% الجديدة، مؤكداً أن الضريبة المؤقتة على الأغنياء ستؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

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تفاصيل أخطر تقرير إسرائيلى عن تسليح الجيش المصرى.. معهد "الأمن القومى الإسرائيلى": مقاتلات الـ"ميج 35" الروسية فى القاهرة ستقلب الموازين العسكرية.. وستؤثر أمنياً على تل أبيب

◄رئيس الوزراء فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" من غينيا.. "محلب": الإخوان هم سبب أزمة سد النهضة ملتزمة بوصول الدعم للفقراء.. وقرار فرض الضريبة المؤقتة على الأغنياء لتحقيق العدالة الاجتماعية

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