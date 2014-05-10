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رئيس قضاة المنوفية: على متضررى الأحكام الطعن أمام المحكمة المختصة

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رئيس قضاة المنوفية: على متضررى الأحكام الطعن أمام المحكمة المختصة رئيس قضاة المنوفية: على متضررى الأحكام الطعن أمام المحكمة المختصة

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية،معلقا على حكم محكمة جنح الدقى بتبرئة الإعلامى عبد الرحيم على مقدم برنامج الصندوق الأسود من اتهامه بسب وقذف مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف من خلال إذاعة تسجيلات لمكالمات تليفونية، إنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية طبقا للقاعدة القانونية، مؤكدا أن الحكم لا يتضح إلا بعد صدور أسباب الحكم وحيثياته.

أضاف رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه على المدعين بالحق المدنى مقيمى الدعوى القضائية التقدم بطلب رسمى للنيابة العامة ومكتب النائب العام للاستئناف على الحكم.

وأوضح أنه فى حال إذا رأت النيابة أن الحكم صحيح ترفض الطعن عليه، أما إذا رأت أنه مخالف للقانون، فإن النيابة توافق على الطلب وتطعن على الحكم، ليتم نظر القضية أمام المحكمة الأعلى مستأنف، مؤكدا أن من حق المتضرر الطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى.
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