أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول السفير كارم محمود لمؤتمر حملة السيسى و"جواهر" تغنى للمشير

Google+ Print
وصول السفير كارم محمود لمؤتمر حملة السيسى و"جواهر" تغنى للمشير وصول السفير كارم محمود لمؤتمر حملة السيسى و"جواهر" تغنى للمشير

وصل، منذ قليل، السفير محمود كارم المنسق العام لحملة المشير السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية، للمؤتمر الذى تنظمه الحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى المرشح للرئاسة، فى الحديقة الصينية بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وإلى جانبه عدد من القساوسة.

وغنت الفنانة جواهر عقب وصول "كارم"، أغنية "سيسى يا سيسى يا سيسى.. أنت وبس رئيسى"، وأشعلت الأغنية حماس الحضور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحاد، ورددوا الكلمات وراء المطربة.

موضوعات متعلقة..

وفد من أهالى الصعيد يصل مؤتمر دعم السيسى فى مدينة نصر بـ"زفة بلدى"
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365