وصول السفير كارم محمود لمؤتمر حملة السيسى و"جواهر" تغنى للمشير

وصل، منذ قليل، السفير محمود كارم المنسق العام لحملة المشير السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية، للمؤتمر الذى تنظمه الحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى المرشح للرئاسة، فى الحديقة الصينية بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وإلى جانبه عدد من القساوسة.

وغنت الفنانة جواهر عقب وصول "كارم"، أغنية "سيسى يا سيسى يا سيسى.. أنت وبس رئيسى"، وأشعلت الأغنية حماس الحضور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحاد، ورددوا الكلمات وراء المطربة.

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