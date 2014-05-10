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"المعلمين": حررنا محضرا ضد الحارس لإصراره على التواجد داخل النقابة

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"المعلمين": حررنا محضرا ضد الحارس لإصراره على التواجد داخل النقابة "المعلمين": حررنا محضرا ضد الحارس لإصراره على التواجد داخل النقابة

أكد ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية أنه قد تم تحرير محضر إثبات حالة ضد الحارس القضائى حمل رقم 3389 لسنة 2014 إدارى قسم قصر النيل، بأنه جاء للتنفيذ بالمخالفة للقانون والقواعد القانونية المتفق عليها، كما أنه متواجد داخل النقابة فى حين أنه ليس له صفة للتواجد داخلها، وقد حرر المحضر مأمور القسم بنفسه وهو متواجد خارج النقابة لمنع الاحتكاك مع الحارس القضائى المتواجد داخل النقابة بالمخالفة للقانون.

وأوضح أمين مساعد المعلمين، خلال بيان أصدرته نقابة المهن التعليمية، أن قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أكد لمأمور القسم أن حكم فرض الحراسة موقوف لحين الفصل فى الإشكال المنظور أمام المحكمة فى 20 مايو الجارى، وأنه لحين الفصل النهائى فى الأشكال لا يجوز للحارس القضائى تنفيذ الحكم وبناء عليه غادرت قوة الشرطة النقابة، وبعد رفض الحارس المغادرة تم تحرير المحضر سالف الذكر ضده لأن وجوده غير مرحب به وقد يثير مشاكل بينه والمعلمين واحتكاكا -خصوصاً أن رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النوعية بالنقابة لديهم اجتماعات اليوم مع هيئة المكتب لمناقشة مواعيد انتخابات التجديد النصفى وخطة النقابة، فيما يتعلق بالأنشطة مع بداية الموسم الصيفى- وهو ما لا تريده النقابة.

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