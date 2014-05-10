استوحي مكياج التخرّج من النجمات الشابات

هل اقترب حفل تخرّجك، ولا تزالين تتساءلين عن المكياج المناسب لوجهك وعن الإطلالة المميّزة؟! موقع "سيدتي نت" سيساعدك في إيجاد ما يُناسب وجهك من وحي إطلالات النجمات.

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لأحمر الشفاه ألوان متعدّدة و تدرّجات متنوّعة. إليك أحمر الشفاه البرتقالي الذي استخدمته كلّ من: Miley Cyrus وRihanna، وهو من صيحات مكياج صيف 2014. ومن ميزاته أنّه يُناسب كلّ ألوان البشرة ويُعطي إشراقاً للوجه. أمّا إذا كنت ترتدين ألواناً لا تُناسب الشفاه البرتقالية، فبإمكانك استخدام اللون الزهري بكلّ درجاته من الباستيل إلى اللامع، كما ترين في مكياج Selena Gomez. وللّون الأحمر أهميّة كبيرة في إبراز الشفاه والحصول على إطلالة لافتة. كما يُمكن أن يكون داكناً كالذي استخدمته Miley Cyrus، أو فاتحاً مثل أحمر شفاه Rihanna. ويبقى أحمر الشفاه من لون البشرة مع القليل من الغلوس على شفاه Dakota Fanning هو الأنسب للمراهقات. أما الاختيار فيرتبط بلون بشرتك وما يُناسب الزيّ الذي ستتألّقين به.

بالانتقال إلى مكياج العين، يبدو الأي لاينر هو الأبرز والأهمّ إذ يحدّد العين بطريقة لافتة ويُبرز لونها. إليك اختيار طريقة وضعه من رفيع ومتدرّج إلى عريض وكثيف، بحسب شكل عينيك. لكنّ النجمات استخدمن الأي لاينر الناعم مع الماسكرا الكثيفة التي تُعطي حجماً إضافياً للعين. أمّا بالنسبة إلى ظلال العين، فلا تُكثري منه، والجئي إلى الألوان الترابية أو الزهرية الفاتحة، من أجل إطلالة منعشة تُناسب عمرك. وإذا أردت أن تحصلي على مكياج قوي، يُمكنك استخدام اللون الفضيّ مع الكحل الأسود كمكياج Selena Gomez. ولا تنسي بودرة الخدود المناسبة للون بشرتك، مع كريم الأساس والتقنيات اللازمة لتطبيق المكياج. وانتبهي إلى الخطأ الذي ترتكبه الشابات، حين يُسلّطن الضوء على العينين والفم معاً. ما ينبغي لك هو اختيار الأجمل والتقليل من شأن الآخر.

استوحي من النجمات من أجل مكياج تخرّج مميّز، من دون أن تنسي أن تختاري ما يُناسب شخصيّتك، ولون بشرتك، وملابسك.

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