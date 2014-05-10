جولة الوداع للدوري الإنجليزي: لقب سيتي ومعجزة ليفربول وحلم يونايتد المتواضع

10 مباريات تنطلق جميعها في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ومع نهايتها سيسدل الستار على موسم جاء كالعادة مثيراً ومليئاً بالتقلبات والمفاجآت.

صراع القمة بين مانشستر ستي الذي يكفيه التعادل لحسم اللقب وليفربول الذي ينتظر معجزة، وصراع أقل أهمية بين توتنام ومانشستر يونايتد على آخر مقاعد الدوري الأوروبي هما فقط ما سيجذبا الاهتمام في مباريات الجولة 38 والأخيرة.

مانشستر سيتي – وست هام يونايتد

نقطة وحيدة تكفي سيتي للفوز بلقب رابع له في تاريخ الدوري، فيما يلعب وست هام بغرض "إفساد الحفل" حسب تعبير مدربه سام ألاردايس.

كتيبة التشيلي مانويل بيليجريني ستدخل ملعب الاتحاد بغرض حسم الأمور مبكراً وبداية الاحتفالات، فيما سيكون ثنائي ليفربول السابق أندي كارول وستيوارت داونينج على موعد مع محاولة تقديم هدية العمر لقائدهما القديم ستيفن جيرارد.

ليفربول – نيوكاسل يونايتد

أنفيلد سيكتظ عن أخره بجماهير أعينها على أرض الملعب وقلوبها في مانشستر. ليفربول عليه أولاً تحقيق فوز غاب عنه في آخر مباراتين ثم انتظار معجزة قادمة عبر شواكيش وست هام.

أما نيوكاسل فيدخل لقاء يبدو وكأنه مشهد الوداع لمدربه آلان باردو بعد موسم متضارب لفريق قليل الطموح.

ساوثامبتون – مانشستر يونايتد

فريق "القديسين" ساوثامبتون يختتم موسم رائع على ملعبه سانت ماري بلقاء "شياطين" مانشستر يونايتد الذين كان موسمهم كارثياً.

حلم ريان جيجز الوحيد في مباراة الوداع سيأتي متواضعاً وهو فقط بلوغ الدوري الأوروبي بشرط الفوز على أصحاب الأرض وانتظار خسارة توتنام من أستون فيلا حتى يحتل يونايتد المركز السادس آخر المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

توتنام هوتسبير – أستون فيلا

على ملعب وايت هارت لين سيختتم توتنام موسماً بدأه بأحلام التتويج بعد إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات، لكنه سيكتفي بالرغبة في نقطة تضمن له ظهوراً معتاداً في الدوري الأوروبي، فيما ينهي بها فيلا موسماً مخيباً آخر اكتفى فيه بالهروب من الهبوط. مباراة ستكون بمثابة الوداع لمدربي الفريقين تيم شيروود وبول لامبرت.

كارديف سيتي – تشيلسي

كارديف يودع الدوري الممتاز بعد موسم ملئ بالمتاعب، وجماهيره ستستغل الفرصة لمهاجمة مالك النادي الماليزي فنسنت تان مجدداً بسبب تغييره ألوان الفريق من الأزرق المعتاد للأحمر الذي يتفائل به، الأمر الذي كان بمثابة نذير الشؤم على الفريق الهابط مرة أخرى. بدوره تشيلسي سينهي موسماً مخيباً لآمال جماهيره برقم قياسي سلبي لمورينيو الذي إكتفى بالمركز الثالث في الدوري دون أي ألقاب محلياً أو أوروبياً.

نورويتش سيتي – أرسنال

ما لم يحقق نورويتش السيناريو المستحيل بالفوز بنتيجة 18-0 مع انتظار خسارة وست بروميتش من ضيفه ستوك سيتي فالمباراة هي مجرد حفل وداع لفريق الكناري الذي سيكون عليه محاولة الصعود مرة أخرى في الموسم المقبل.

أما أرسين فينجر فيعتبر اللقاء مجرد إعداد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يواجه فيه أرسنال هال سيتي السبت المقبل بحلم إنهاء 9 سنوات بلا بطولة.

وست بروميتش ألبيون – ستوك سيتي

البقاء في الدوري الممتاز حتى وإن كان بشق الأنفس يستحق الاحتفال، وهو ما سيحدث في ملعب هوثورنز بعد أن حقق وست بروميتش ومدربه بيبي ميل هدفهم من الموسم، أما ستوك سيتي فواصل البقاء في مراكز الأمان مرة أخرى دون طموحات التقدم أو مخاوف الهبوط.

سندرلاند – سوانزي سيتي

الأجواء الصاخبة في ملعب النور ستكون هي المميزة لمباراة تحصيل حاصل فعلياً، ولكنها احتفالية البقاء بمعجزة لفريق سندرلاند الذي تذيل الترتيب طويلاً قبل أن يقوده جوستافو بويت لتحقيق المستحيل.

سوانزي من جهته سيحتفل أيضاً بالبقاء وبتعيين مدربه المؤقت جاري مونك بصفة دائمة بعد أن نجح في مهمته بإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

هال سيتي – إيفرتون

نمور هال سيتي يستعدون لأهم مباراة في تاريخهم أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد، ويستغل ستيف بروس ورجاله مباراة إيفرتون القوية كأفضل إعداد لمباراة السبت، بينما يدخل روبرتو مارتينيز المباراة الأخيرة لإيفرتون في الموسم بعد أن نجح في ترك بصمته على فريق كان قاب قوسين أو أدنى من خطف آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي سيسعى له مارتينيز في الموسم المقبل.

فولام – كريستال بالاس

بعد 13 موسماً متتالياً يودع ملعب كرافن كوتيدج أجواء الدوري الممتاز مع هبوط فولام للدرجة الأولى، وستكون مباراة الوداع لفيليكس ماجات الذي فشل في إنقاذ فولام من الهبوط أمام كريستال بالاس الذي كان موسمه مثالياً بعروض رائعة ونتائج مميزة اختتمها بالتواجد في المركز الحادي عشر في منتصف الجدول.