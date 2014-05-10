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بالصور..حجاجوفيتش ينضم لـ"مين بيحب مصر" وينقل تجارب الصين والبرازيل

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أعلن أحمد حجاج الملقب بـ"حجاجوفيتش" الرحالة المصرى، انضمامه إلى حملة مين بيحب والاتحاد العربى الأفريقى للقضاء على العشوائيات تحت التأسيس.

وأكد أن هناك العديد من دول العالم تعانى من العشوائيات لكن تعامل الدول مع هذه المشكلة مختلف عما نفعله تماما فى مصر.

وأضاف: "فى المكسيك وبوليفيا واجهوا هذه المشكلة عن طريق "التعاونيات" وتقوم الدولة من خلالها بتوفير قطعة الأرض التى يتملكها سكان العشوائيات على أن يقوموا بمساعدة الجمعيات الأهلية والجهات المانحة بتوفير تكلفة البناء، ويأتى دور الدولة بعد ذلك فى توفير الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة".

وأشار "حجاجوفيتش" فى بيان صحفى صادر عن الحملة، إلى أن التجربة فى الصين تتلخص فى قيام الدولة من خلال المحافظات بشراكة مع البنوك العامة والخاصة بإقامة مجتمعات عمرانية فى أطراف المدن تضم كل المرافق من وسائل نقل ووحدات صحية ومتنزهات، وتقوم بعمل دراسة اجتماعية وشراء أرض المناطق العشوائية من السكان وتعويضهم بسعر السوق من خلال فترة زمنية دقيقة ومحددة، ويضم مكان هذه المناطق العشوائية التى تقع غالباً فى وسط المدن أماكن ووحدات تجارية غالية الثمن يقوم بشرائها رجال الأعمال والتجار حتى لا تتكلف الدولة شيئاً وهناك تفاصيل أخرى.

وأضاف "حجاجوفيتش" أن تجربة دولة البرازيل فى العشوائيات تتلخص فى دمج الأحياء الشعبية بالإضافة إلى إيجاد العمل المناسب وبطرق رخيصة عن طريق مصانع الطاقة المتجددة، وعمل خطة تقشفية ومن هنا ارتفع تصنيف البرازيل وأصبحت دولة لها كيان اقتصادى قوى.


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