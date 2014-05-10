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إصابة 14 شرطى فى انقلاب سيارة بالمنوفية أثناء توجههم لمعهد الأمناء بطره

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إصابة 14 شرطى فى انقلاب سيارة بالمنوفية أثناء توجههم لمعهد الأمناء بطره إصابة 14 شرطى فى انقلاب سيارة بالمنوفية أثناء توجههم لمعهد الأمناء بطره

صورة ارشيفية

أصيب 14 رقيب شرطة فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى السريع “مصرـ اسكندرية ” ، اثناء توجههم لتلقى تدريب التأهيل بمعهد الأمناء بطرة، وتم نقلهم الى مستشفى بركة السبع وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحدوث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي السريع الاسكندرية القاهرة بمطلع كوبرى مدينة بركة السبع وبالانتقال والفحص تبين إصابة 14 رقيب شرطة فى انقلاب السيارة رقم ع ر ب 9751 قيادة محمد عيد السيد توفيق 24 سنة سائق ومقيم مركز المحلة اثناء توجههم الى معهد الامناء بطرة لتلقى فرقة التاهيل نتيجة انفجار الاطار الخلفى الأيسر للسيارة واصطدامها بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم رفع أثار الحادث، وتحرير محضر رقم 10811 جنح مركز بركة السبع .

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