رقصة شاكيرا تثير أزمة في الرقابة المصرية

صدمة كبيرة تعرّض لها صنّاع فيلم "بنت من دار السلام"، بعد مطالبة الرقابة على المصنّفات الفنيّة بضرورة حذف أحد مشاهد الراقصة "شاكيرا إيجيبت"، أثناء رقصها وغنائها لأغنية "سي السيّد" من الفيلم.

وقد تقرّر عدم السماح بالعرض إلا إذا حذفت هذه الرقصة، التي تحتوي على إيحاءات جنسيّة، ما جعل القائمون على الرقابة يرفضون محاولة تدخل المؤلف والمخرج طوني نبيه لإيجاد حلّ وسط.

تجدر الإشارة إلى أنّ الراقصة أطلقت على نفسها لقب "شاكيرا إيجيبت" لاعتمادها على خلفيّتها فقط في الرقص، على غرار المطربة الكولومبية الشهيرة "شاكيرا".

فيلم "بنت من دار السلام" يشارك في بطولته راندا البحيري وأحمد عزمي ولاميتا ورحاب الجمل.

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