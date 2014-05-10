المحكمة تقضي بسجن كريس براون عاماً

أصدرت إحدى محاكم لوس أنجلوس حُكماً على النجم Chris Brown، قضى بسجنه 131 يوماً، بسبب انتهاكه نظام المراقبة الذي يخضع له، منذ تعرّضه بالضرب لحبيبته Rihanna في عام 2009.

Chris الذي أمضى حتى اليوم 8 أشهر في السجن بتهمٍ مختلفة، كان عليه قضاء عام كامل في السجن، إلا أنّ القاضي James R. Brandlin خفّف الحكم إلى 131 يوماً، بعد أن احتسب له ما قضاه قبل ذلك في خدمة المجتمع، أثناء سجنه.

وبحسب هذا الحكم، سيقضي النجم العالمي 4 أشهر إضافية في السجن حيث هو معتقل.

وقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً يقضي بتمديد فترة المراقبة التي يخضع لها حتى كانون الثاني 2015.

من جهته، قال المحامي الخاصّ بالنجم Mark Geragos، إنه سيحاول إخراج موكله من السجن في مهلة أقصاها أسبوع.

يُذكر أن Chris Brown قد اتّهم في قضيّة عنف أخرى، ويواجه احتمال السجن حتى 6 أشهر، ودفع غرامة تبلغ 1000 دولار، في الوقت الذي يواجه تهمة بالاعتداء، مع مرافقه الشخصي، على أحد المعجبين، في 27 تشرين الأول الماضي في فندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.