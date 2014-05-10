انتظام الامتحانات بالجامعات.. والفصل والتحقيق لـ7 طلاب بسبب عبارات مسيئة للجيش

سادت حالة من الهدوء امتحانات نهاية العام بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة من أفراد الأمن الإداري، وتوافد الطلاب على أعمال الامتحانات في معظم الكليات النظرية، فيما أحالة جامعة القاهرة 6 طلاب للتحقيقات بسبب كتابتهم عبارات مسيئة للجيش والشرطة في ورق الاجابات، وفصلت آخر بسبب الكتابة على الجدران.

وقال اللواء مصطفى رشوان مدير أمن جامعة القاهرة، لـ«المصري اليوم»، إن الامتحانات تسير في معظم الكليات بشكل طبيعي وسط توافد الطلاب على أداء الامتحانات منذ الصباح، مشيرا إلى أن الأمن لم يرصد أي تحركات أو مظاهرات لطلاب جماعة الإخوان المسلمين في الجامعة.

يأتي ذلك فيما كثف أفراد الأمن الإداري من تواجده حول قاعات الامتحانات وعلى بوابات الجامعة، وقاموا بتفتيش حقائب الطالبات والسيارات، لمنع دخول أي مواد أو أدوات يمكن استخدامها في أعمال عنف، كما تواجد أفراد الشرطة في ميدان النهضة خارج الجامعة وسط سيولة مرورية من جميع الاتجاهات.

وفصلت إدارة كلية الحقوق طالبًا بالفرقة الثانية من طلاب جماعة الإخوان المسلمين من الكلية لمدة فصل دراسي بسبب كتابته على جدران الكلية عبارات «مسيئة للجيش والشرطة»، فيما أحالت كلية دار العلوم 6 طلاب آخرين إلى التحقيق بسبب كتابتهم عبارات مسيئة للجيش في ورقة الإجابة.

وفي جامعة عين شمس، توافد طلاب الجامعة على امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات أمنية من أفراد الأمن الإداري على قاعات الامتحانات وبوبات الجامعة، وسط غياب تام لمظاهرات طلاب «الإخوان».

وقال الدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة ضبطت نحو 130 حالة غش في كليات التجارة والآداب والحقوق والتربية والتعليم المفتوح، منذ بدايىة الامتحانات وحتى الآن.

كما منعت إدارة الجامعة 50 طالبًا إخوانيًا من أداء الامتحانات بعد فصلهم من الجامعة على خلفية أعمال العنف والشغب خلال الفصل الدراسي الثاني.