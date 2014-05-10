اليوم .. أولى جلسات محاكمة « مدرب الكاراتيه » بالمحلة

تنظر محكمة جنح أول المحلة، اليوم السبت، اولى جلسات محاكمة عبد الفتاح الصعيدى مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة بنادي بلدية المحلة.

> ويواجه المتهم تهم إشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام في علانية، وتصوير نساء في وضع مخل دون علمهن ونشرها في المجتمع، مما يشجع على ممارسة الرذيلة، وممارسة الجنس مع 9 سيدات.

كان أحمد أبو النجا وكيل نيابة أول المحلة قد أمر بضبط وإحضار الزوجة المتهمة بالزنا واستدعاء المتهم عقب حضوره للمحكمة للتحقيق معهما في البلاغ الجديد المقدم ضدهم بالزنا.

وقامت النيابة العامة، بتفريغ السيديهات التي قدمها محامى الزوج الخاصة بالمتهمة أثناء ممارستها الرذيلة مع مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة من نادي بلدية المحلة، وقيام المدرب بتصوير السيدات دون علمهن بجهاز اللاب توب الخاص به أثناء ممارسته الرذيلة معهن، والاحتفاظ بالفيديوهات ووضع اسم كل سيدة على الفيديو الخاص بها.

ومن المقرر أن تحيل المحكمة من جديد القضية للنيابة العامة بعد أن أقام محمد مندى الجمسى المحامى وكيل أمين.إ.ا سائق بالسعودية برفع دعوى زنا ضد رحاب. ح بعد أن شاهدها زوجها من خلال فيديوهات الفضيحة الجنسية في أحضان مدرب الكاراتيه.