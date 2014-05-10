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بالصور.. بطرس غالى ومراد موافى والوزراء فى عشاء "أصدقاء المتحف القبطى"

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أقامت جمعية أصدقاء المتحف القبطى برئاسة يسرى يسرى أكلامندوس مساء أمس الجمعة، حفل العشاء السنوى لعام 2014 بمقر المتحف بمنطقة مار جرجس، وذلك بعد توقف لمدة 3 أعوم منذ عام 2010 بسبب الأحداث السياسية المرتبكة التى مرت بها البلاد طوال تلك الفترة.

الحفل أقيم بالتعاون مع مؤسسة مسلم، وحضره عدد كبير من الوزراء والسفراء الأجانب ولفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة، منهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات الأسبق ود.بطرس غالى، د.منى مكرم عبيد، د.منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، د.ليلى إسكندر وزيرة البيئة، د.صابر عرب وزير الثقافة، رجل الأعمال فريد الطوبجى، ود.هانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق، البرنس عباس حلمى، لولا زقلمة، طلعت غبور ود.فريد فاضل وحرمه د.منى ذكى ولولا زقلمة.

بالإضافة إلى سفراء كل من بريطانيا واليابان والبرتغال والأرجنتين والبرازيل والهند واليونان والمجر وهولندا، وغيرهم من أصدقاء الجمعية.

الحفل يهدف إلى الحفاظ على التراث القبطى المصرى الذى يقدر عمره بأكثر من مائة عام تقريبا، وقام بتأسيس المتحف مرقص سميكة، ويضم مجموعة كبيرة من التحف والمخطوطات القبطية النادرة.

وتقوم الجمعية بدور هام فى مساعدة المتحف فى التنمية الإنشائية والحفاظ على مقتنياته.

1- سفير اليونان وسفير البرتغال واللواء مراد موافى وماجدة برسوم ومحمد حماد وحرمه والحضور
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2-سفير اليابان ومنى زكى وسفير البرتغال واللواء مراد موافى
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3-منير فخرى عبد النور وبطرس غالى والسفير البريطانى
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4-الواء مراد موافى ود.منى مكرم عبيد
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5-السفير البريطانى وحرمه
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6-اللواء مراد موافى وسفير البرتغال
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7-سفير البرتغال واللواء مراد موافى
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8-سفير المجر وحرمه
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9-طلعت غبور وحرمه وعاطف يعقوب وحرمه
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10-د.هانى محمود ود.منير فخرى عبد النور ود.بطرس غالى ود.صابر عرب
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11- عبود سليمان وحرمه وماجدة وآنا طرابلسى
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12-فيصل زكى واللواء مراد موافى
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13-كلمة البرنس عباس حلمى
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14-سفير الهند وحرمه وسفير المجر وحرمه وفريد الطوبجى وحرمه
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15-سفير البرازيلى والسفير البريطانى وسفير الأرجنتين
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16-فريد الطوبجى وحرمه ود.منى زكى وحبيب كامل ووايف فارس
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17-هانى آسر وحرمه ومنى زكى ود.بطرس غالى
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18-يسرى يسرى أكلامندوس وحرمه وايف فارس
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19-كلمة رئيس الجمعية يسرى أكلامندوس
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20-اليخاندرو لوبيز ومارسيلا لوبيز
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21-درة ود.ليلى إسكندر ووزيرة البيئة والسفير الهندى
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22-منير فخرى عبد النور وصابر العرب ود.هانى محمود
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23-ماجد فراج وخالد بشارة وماريان سميكة
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24-لولا زقلمة
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25- م.عادل زياة م.جمال جبر وحرمه
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26- وزيرة البيئة تتوسط الحضور
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27- ماجدة برسوم ونادر وندى وعزة
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28- سفير هولندا وماجدة برسوم والسفير محمد حماد وحرمه
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29- رشا طلعت وباسكال روزيه
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30-مصطفى الحلوجى وسفير اليونان
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31- سفير البرتغال وخاندرو وحرمه وسفير الأرجنتين والحضور
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32- د.فريد فاضل وحرمه منى زكى وهانى سرى الدين وحرمه
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33- سفير اليونان وحرمه
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34- فوزى القطشة وحرمه
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35- مصطفى الحلوجى وعزة الطنانى
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36- ماريان وفينى وجانيت ومنى
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37- د.نادر ود.منى زكى وحبيب وحبيب كامل
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38- حرم سفير الهند وحرمه سفير المجر وحرم فريد الطوبجى
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39- حرم مجدى شكرى وحرم أشرف الجمل وحرم فوزى القطشة
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40- هانى عبد النور وكريستينا وجوزيت فالدو
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41- ماجدة برسوم وحرم بطرس غالى
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42- د.منى زكى تتوسط كريمتيها وخطيبتيهما
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43- ماجدة وصديقتاها
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44- د.خالد زيد وحرم وكريستيان روبرت
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45- جانب من الفقرة الفنية للحفل
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46- تونى وهانى يسى وحرمه
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47- د.منى زكى وحرمه وحرم سفير اليابان
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48- السفير البريطانى وحرمه وأنا طرابلسى
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49- اليخاندرو لوبيز ومارسيلا لوبيز وفريد فاضل وحرمه د.منى زكى
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50- السفير محمد حماد وحرمه
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51- جان كارلو والبرنس وبرلنتى إلياس والبرنس عباس حلمى
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52- حرم السفير البريطانى والبرنس عباس حلمى يتوسطان الحضور
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53- د.فريج فاضل وهانى سرى الدين ود.منى زكى والسفراء
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54- جانب من أصدقاء المتحف القبطى
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55- د.منى زكى ود.بطرس غالى
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