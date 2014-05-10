واشنطن ترحب باتفاق السلام في جنوب السودان وتدعو إلى سرعة تنفيذه

رحبت الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه في أديس أبابا، الجمعة، رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، اللذان تتحارب قواتهما منذ منتصف ديسمبر 2013، داعية الطرفين الى سرعة تنفيذه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان إن «الاتفاق الذي ابرم اليوم والذي ينص على الوقف الفوري للقتال في جنوب السودان والتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يشكل تقدمًا كبيرًا لمستقبل هذا البلد».

وأضاف: «أننا نحث كلا الزعيمين على أن يتخذا الآن إجراءات فورية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل والتزام المجموعات المسلحة من كلا الجانبين ببنوده».