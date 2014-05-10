بويول يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا الخميس

برشلونة، (إفي): يقيم نادي برشلونة الإسباني الخميس المقبل حفل وداع لقائد الفريق كارليس بويول، الذي قرر اعتزاله النهائي لكرة القدم بسبب الإصابات.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور بويول وعائلته ولاعبي الفريق الأول بالكامل، ورئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

وقرر بويول (36 عاما) إنهاء مسيرته الرياضية بسبب مشكلة الإصابات المتكررة التي ضربت مسيرته الكروية، حسب تقارير صحيفة "سبورت" الكتالونية.

ويعاني بويول من إصابة في الركبة طال انتظار تعافيه منها، وأجبرته على الغياب لفترات طويلة منذ نهايات الموسم الماضي.

ويعتبر "قلب الأسد" أحد قادة برشلونة الذين رسموا تاريخ الفريق، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 1999.