صحيفة - موناكو يسعى لضم أشلي كول

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" اليوم /الجمعة/ أن نادى موناكو الفرنسي يستعد لتقديم عرض للمدافع الأيسر لنادى تشيلسي اشلى كول للانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر في عقد لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

وقرر كول مغادرة ستامفورد بريدج في نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده وعدم بدء النادي في التفاوض معه لإبرام عقد جديد وقد انخرط في البكاء في نهاية آخر مباراة للفريق على ملعبه يوم السبت الماضي .

ولكن يرغب نادى موناكو، الذي يشارك في دوري الأبطال الموسم القادم بعد ان احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، في تعزيز صفوفه بضم اللاعب المحنك صاحب الـ /33 عاما/ .

وأشارت الصحيفة في تقرير خاص اليوم إلى أن موناكو بدأ بالفعل اتصالات مع ممثلي اللاعب ، كما أن اشلى كول نفسه على دراية بهذه الاتصالات.

ومن المرجح أن يحصل اشلى كول من موناكو على نفس الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه حاليا في تشيلسي ويبلغ 120 ألف جنيه إسترليني ولن يسدد أي ضريبة على الدخل من اقامته في الإمارة وهو ما سيكون أفضل ختام لمسيرته الكروية.