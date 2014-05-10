تسمم اكثر من 40 طفل وامراة بالبلينا بسبب ترمس وحلوى فاسدة في سوهاج‎

اكدت التحريات الاولية التي قامت بها الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج ان وراء اصابة اكثر من 40 طفل وسيدة بالتسمم الى تناول المصابين حلوى وترمس من احد الباعة الجائلين اثناء زيارتهم لمقام احد الاولياء بالمنطقة الجبلية بقرية الغنمية غرب مدينة البلينا .

وكانت مستشفى البلينا المركزى استقبلت اكثر43 طفل وامراة من اهالى قرية البورة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج مصابين بحالة من الاعياء الشديد مع ارتفاع فى درجة الحرارة و قئ واسهال الامر الذى احدث حالة من القلق والرعب بين اهالى القرية، حيث اشار التشخيص المبدئى لمناظرة الحالات الى الاصابة بحالة تسمم غذائى من مصدر غذائى واحد اشترك في تناولة جميع الحالات وكانت مديرية الصحة قد شكلت لجنة لفحص سبب هذا التسمم و اخذ عينات عشوائية من مصادر المياة بالقرية لمعرفة سبب تسمم تلك الحالات .

ومن جانبة كلف اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مديريتى الصحة والتموين بعمل حملات مكثفة على الاماكن التى يتم فيها عرض السلع الغذائية بالقرب من المزارات والمقامات الدينية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاة من يتم ضبطة وبحوزتة سلع غذائية غير صالحة