محافظ سوهاج يشهد انعقاد لجنة حج الجمعيات و4079 متقدم للحج هذا العام

برئاسة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج تم انعقاد لجنة حج الجمعيات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور الاستاذة الهام سليم حنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والسادة أعضاء اللجنة .

وقال المحافظ :” أنه هذا الاجتماع يأتي ضمن استعدادات المحافظة لإجراء قرعة حج الجمعيات لهذا العام ليتم من خلاله عرض الضوابط المنظمة للحج ومتطلبات وزارة التضامن في هذا الشأن وكذلك اختيار المشرفين المرشحين ورئيس البعثة ” .

وأضاف :” أن الحج شعيره وركن من أركان الاسلام تهفو إليه القلوب وتلبي له الأفئدة المؤمنة الموحدة على اختلاف أجناسها وتعدد ألوانها واختلاف قبائلها وأنسابها فالحج عبادة عظيمة الأجر والثواب عند المولي عز وجل فعلينا أن نطهر قلوبنا وندعو لمصرنا الغالية ان يحفظ أمنها واستقرارها وأن يحقق للشعب المصري العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار ” .

ومن جانبها صرحت الاستاذة الهام سليم :” ان عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام 4079 متقدم لاختيار 315 حاج منهم هذا العام، مضاف إليهم المؤجلين من العام الماضي ليصبح عدد حجاج سوهاج هذا العام 428 حاج ، لافته أنه سيتم سحب القرعة الالكترونية يوم الاربعاء 21 مايو الحالي الساعة التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبري بالمحافظة وبرئاسة المحافظ وذلك في حالة عدم سحبها مركزيا بالوزارة علي مستوي الجمهورية .