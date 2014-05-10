أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً حول (كورونا).. الثلاثاء

Google+ Print
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً حول (كورونا).. الثلاثاء منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً حول (كورونا).. الثلاثاء

جنيف - أ. ف. ب.

    أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء حول فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية بينما يثير تزايد حالات الاصابة بالمرض القلق في عدة دول.

وصرح طارق يساريفيتش احد المتحدثين باسم المنظمة امام صحافيين "الثلاثاء ستعقد لجنة الطوارئ اجتماعا حول فيروس كورونا".

واوضح المتحدث ان "اللجنة اجتمعت اربع مرات حتى الان اخرها كان في كانون الاول/ديسمبر منذ بدء انتشار المرض، وقررت عندها اللقاء مجددا".

وتابع ان "تزايد عدد الحالات في عدة دول اثار تساؤلات".

الا ان المتحدث قال انه لا يعلم ما ستكون عليه القرارات التي يمكن ان تصدر عن الخبراء.

وبحسب الحصيلة الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية والتي نشرت الاربعاء فقد تم تسجيل 496 حالة اصابة في العالم منذ ايلول/سبتمبر 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية