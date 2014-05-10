منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً حول (كورونا).. الثلاثاء

جنيف - أ. ف. ب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء حول فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية بينما يثير تزايد حالات الاصابة بالمرض القلق في عدة دول.

وصرح طارق يساريفيتش احد المتحدثين باسم المنظمة امام صحافيين "الثلاثاء ستعقد لجنة الطوارئ اجتماعا حول فيروس كورونا".

واوضح المتحدث ان "اللجنة اجتمعت اربع مرات حتى الان اخرها كان في كانون الاول/ديسمبر منذ بدء انتشار المرض، وقررت عندها اللقاء مجددا".

وتابع ان "تزايد عدد الحالات في عدة دول اثار تساؤلات".

الا ان المتحدث قال انه لا يعلم ما ستكون عليه القرارات التي يمكن ان تصدر عن الخبراء.

وبحسب الحصيلة الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية والتي نشرت الاربعاء فقد تم تسجيل 496 حالة اصابة في العالم منذ ايلول/سبتمبر 2012.