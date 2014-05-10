نقابة الاطباء : تعليق اضراب الاطباء لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء فى إجتماع طارئ اليوم الجمعة تعليق إضراب الأطباء، لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة.

وقالت النقابة العامة للاطباء ـ فى بيان ـ أن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء عقدت إجتماعا طارئا اليوم الجمعة 9 مايو عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية، وذلك لمناقشة نتائج المفاوضات مع الحكومة، والتي أسفرت عن تعديل ثلاث مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية، مما تضمن تحسنا في البدلات وتحمل الوزارة لكامل تكاليف الدراسات العليا، وشمول حوافز الطواريء لجميع أطباء الطواريء، وصدور قرارين وزاريين، الأول لعلاج الأطباء، والثاني لوضع ضوابط واضحة للنقل والندب والتكليف لمنع الواسطة والتعسف.

وترى نقابة الأطباء أن عدم حضور الأطباء وعدم اكتمال النصاب هو بمثابة موافقة ضمنية على نتائج المفاوضات التي تم إعلانها، وتحميل مجلس النقابة مسؤولية إتخاذ القرار وإستكمال المسيرة ، وعليه قررت هيئة المكتب الآتي :

> أولاً : توجيه الشكر لجموع الأطباء، والتأكيد على أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا جهودهم ونضالهم وصمودهم البطولي.

ثانياً : إن ما تحقق من مكاسب ليس هو الكادر، لكنه خطوة على الطريق، وهذا أقصى ما استطعنا تحقيقه معا في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.

ثالثاً : إن الجولة الحالية من كفاح الأطباء، هي جولة على طريق كفاح طويل بدأناه معا منذ سنوات، للحصول على حقوقنا العادلة، وقد حان الوقت لإستراحه محارب.

أ ش أ