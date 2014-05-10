أخبار عاجلة

نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي خاص من أرباحها -
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ -
«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي -
«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك -
إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نقابة الاطباء : تعليق اضراب الاطباء لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة

Google+ Print
نقابة الاطباء : تعليق اضراب الاطباء لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة نقابة الاطباء : تعليق اضراب الاطباء لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة

نقابة الاطباء – ارشيفية

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء فى إجتماع طارئ اليوم الجمعة تعليق إضراب الأطباء، لحين تقديم مشروع الكادر لأقرب سلطة تشريعية منتخبة.

وقالت النقابة العامة للاطباء ـ فى بيان ـ أن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء عقدت إجتماعا طارئا اليوم الجمعة 9 مايو عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية، وذلك لمناقشة نتائج المفاوضات مع ، والتي أسفرت عن تعديل ثلاث مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية، مما تضمن تحسنا في البدلات وتحمل الوزارة لكامل تكاليف الدراسات العليا، وشمول حوافز الطواريء لجميع أطباء الطواريء، وصدور قرارين وزاريين، الأول لعلاج الأطباء، والثاني لوضع ضوابط واضحة للنقل والندب والتكليف لمنع الواسطة والتعسف.

وترى نقابة الأطباء أن عدم حضور الأطباء وعدم اكتمال النصاب هو بمثابة موافقة ضمنية على نتائج المفاوضات التي تم إعلانها، وتحميل مجلس النقابة مسؤولية إتخاذ القرار وإستكمال المسيرة ، وعليه قررت هيئة المكتب الآتي :
> أولاً : توجيه الشكر لجموع الأطباء، والتأكيد على أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا جهودهم ونضالهم وصمودهم البطولي.

ثانياً : إن ما تحقق من مكاسب ليس هو الكادر، لكنه خطوة على الطريق، وهذا أقصى ما استطعنا تحقيقه معا في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.

ثالثاً : إن الجولة الحالية من كفاح الأطباء، هي جولة على طريق كفاح طويل بدأناه معا منذ سنوات، للحصول على حقوقنا العادلة، وقد حان الوقت لإستراحه محارب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي