هيئة الأعمال الخيرية تموّل مساعدات غذائية إلى شرائح عمالية في فلسطين

مولت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية مساعدات غذائية عبارة عن لحوم مجمدة، وزعت على عمال النظافة في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية الفلسطينية، كجزء من مشروع مساعدات شامل لكل العمال الذين يعانون من شح الأجور التي يتقاضونها.

وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية: إن هذه المساعدة لهذه الفئة من العمال التي جاءت بمناسبة الذكرى السنوية ليوم العمال العالمي في الأول من مايو تهدف إلى التخفيف عن كاهل عمال النظافة الذين يعانون صعوبات اقتصادية قاسية لا يستطيعون بسببها تدبير لقمة العيش لأطفالهم.

دعم

وذكر أن مؤسسة نداء الإنسان الدولية تقوم بتوزيع اللحوم التي مولتها الهيئة على عائلات العمال بواقع كيلوغرامين لكل أسرة، وهذه تعد مساعدة رمزية لكنها ضرورية بسبب غلاء أسعار اللحوم التي تصل قيمة الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 16 دولارا ولا تستطيع عائلات كثيرة شراءها أو تدبير ثمنها.

شكر وتقدير

وعبر العمال المستفيدون من هذه المساعدة عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية ولكل المؤسسات والهيئات بدولة الإمارات التي وقفت ولا تزال الى جانب الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته.

وقال سعيد محمد صالح أحد العمال المستفيدين نيابة عن زملائه، إن عمال النظافة يتقاضون رواتب زهيدة، وتوزيع اللحوم على رمزيتها له أثر معنوي قبل أن يكون مادياً على فئة العمال الذين يكدون منذ طلوع الفجر حتى مغيب الشمس لإزالة المخلفات وتنظيف الشوارع.

أيتام

وعبر المسؤولون عن قطاعات العمال في محافظة جنين عن امتنانهم للمساعدات القيمة التي تقدمها الهيئات الخيرية الإماراتية في كل المناسبات ولكل القطاعات الفلسطينية المحتاجة، مشيرين إلى أن هذه الهيئات وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم أنواعا متعددة من المساعدات تشمل جميع القطاعات والفئات المجتمعية الأشد ضعفاً خاصة المعاقين والأيتام والأسر المحتاجة، كما تقدم مساعدات أخرى في مجالات التعليم والصحة للمستشفيات والمدارس التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية.