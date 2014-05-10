محمد السويدي: عقل الطفل أكثر تأثراً في السنوات السبع الأولى

السنوات السبع الأولى من حياة الطفل صنفها الاختصاصي النفسي محمد السويدي بأنها سنوات بناء وتأسيس، وخلال هذه الفترة يتلقى عقل الطفل ما يشاهده أمامه من برامج تلفزيونية، لتتحول إلى حقيقة غير قابلة للجدل، لأن الطفل خلال هذه المرحلة لا يدرك، لذلك حري بأولياء الأمور، وتحديداً الأمهات اختيار البرامج المناسبة لأطفالهم، واستشارة الاختصاصيين في هذا المجال أو التربويين إن دعت الحاجة.

وذكر السويدي أن برامج الأطفال سواء المسلسلات الكرتونية أو غيرها، تعرض مشاهد في بعض الأحيان لا علاقة لها بالواقع، وعلى سبيل المثال؛ يتأثر الطفل حيناً بقدرة بعض الشخصيات الكرتونية على الطيران، وقد يحاول تقليد هذا السلوك أمامه، من خلال الصعود إلى أعلى البيت مرتدياً زي مشابه لملابس الشخصية الكرتونية، ثم يقفز من الأعلى على غرار المشهد الكرتوني، لافتاً إلى أنه ثمة حوادث وقعت مشابهة للسيناريو السابق.

ووجه اللوم إلى بعض الأمهات، إذ تحاول بعض الأمهات التخلص من بكاء الطفل، من خلال تشغيل برامج أطفال غير هادفة أو تتضمن مشاهد خيالية بعيدة عن الواقع، ما يجذب عقل الطفل وأنظاره نحوها، بالتالي تترسخ المشاهد السلبية في عقل الطفل، وهذا يمكن تسميته بأنه تدمير عقل الطفل ببطء، مؤكداً أن مشاهدة البرامج اليوم لعشر دقائق كفيلة بعرض الأخطاء والتناقض بين الحقيقة والخيال.

وأشار إلى أن معظم القنوات الفضائية اليوم أهدافها تجارية، تبحث عن الربح والتسويق والمال من وراء بث بعض البرامج، وابتعدت عن الأهداف التعليمية والتثقيفية، فضلاً عن استخدام اللغة العربية غير الصحيحة، وفي هذه المرحلة تتحكم اللغة في تكوين المفردات لدى الطفل.