مفتي السعودية: “بوكو حرام” فئة ضالة تشوه صورة الإسلام

أدان المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، خطف جماعة “بوكو حرام” النيجيرية لأكثر من 200 فتاة، معتبرا أن الجماعة المسلحة “فئة مدبرة لتشويه صورة الإسلام”.

وقال “آل الشيخ”: إن الجماعة المسلحة التي تقول إنها تريد إقامة دولة إسلامية في نيجيريا “فئة ضالة”، وأضاف: إنه “يجب أن يناصحوا ويُبيّن لهم الموقف السيئ وإنكار ذلك”.

كما ندد المفتي بشدة بالجماعة، وذلك على غرار عدد من القيادات الدينية التي دانت زعيم “بوكو حرام” أبو بكر شيكاو، الذي قال: إن الإسلام يقضي بتزويج الفتيات المخطوفات قسرا.

وفي تصريحات صحفية، قال المفتي: إن جماعة بوكو حرام “هذه فئة مدبرة لتشويه صورة الإسلام، يجب أن يناصحوا ويُبيّن لهم الموقف السيئ وإنكار ذلك”.

وأردف قائلا في حديث إلى صحيفة “الحياة” اللندنية: “هذه الجماعة ليست على صواب وهدى؛ لأن الإسلام ضد الخطف والقتل والعدوان”، مضيفا: “تزويج الفتيات المخطوفات لا يجوز وحرام، فالزواج ليس بيد الغاصبين”.

وخطفت بوكو حرام قرابة 250 تلميذة من مدرسة ثانوية للبنات في 14 أبريل الماضي، في قرية تشيبوك بولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون أثناء أدائهن الامتحانات.

وتمكنت 50 فتاة من الهرب، قبل نشر التسجيل المصور الذي تحدث فيه شيكاو، وأثار موجة من الاشمئزاز في نيجيريا والخارج، ودفع بعض الدول الغربية إلى عرض المساعدة في البحث عن الفتيات.

وندد علماء دين ومسئولون عن حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وهي أكبر هيئة إسلامية في العالم وتمثل 57 دولة، الخميس، بخطف الفتيات، ووصفوه بأنه “تشويه لصورة الإسلام”.

وكالات