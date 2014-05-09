علا غانم في ورطة

فوجئ القائمون على تصوير فيلم "روميو السيّدة" بسرقة "الهارد ديسك" الذي كان يحمل عدداً كبيراً من المشاهد الخاصّة بـ"علا غانم".

وهذه السرقة ستُجبر النجمة على إعادة تصوير مشاهدها مرة أخرى، علماً بأنّ المشاهد كثيرة، وتجمعها بأحمد عزمي.

وهذا كلّه سيشكّل عبئاً ماديّاً كبيراً على منتج الفيلم الذي كان قد أوشك تماماً على الانتهاء من تصوير مشاهده كافّة.

ويفكّر مخرج العمل عمرو مكين في اللجوء إلى القضاء لمعرفة السارق. لكنّ علا غانم حاولت تهدئة الأمر، وقد أبدت استعدادها لإعادة تصوير المشاهد من دون أيّ مشاكل، فيما لم يُحدّد عمرو حتى الآن موقفه النهائيّ.

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