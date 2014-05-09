دييجو كوستا يغيب عن مباراة مالاجا للإصابة

مدريد، (إفي): أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم تعرض المهاجم الإسباني من أصل برازيلي دييجو كوستا، إلى إصابة عضلية قد تمنعه من المشاركة أمام مالاجا، دون تحديد مدى خطورة الإصابة.

ولم يشارك كوستا في التدريبات الصباحية، بسبب معاناته من "إصابة عضلية من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر"، بحسب التقارير التي أعلن عنها الجهاز الطبي لأتلتيكو على الموقع الرسمي للنادي.

وأشارت التقارير إلى أنه لا يوجد "تمزق عضلي" وأن الإصابة قد تمنعه من المشاركة أمام فريق مالاجا في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وفي حالة تأكد غياب كوستا، سيفقد أتلتيكو (88 نقطة) لاعبا هاما خلال مباراة يخوض خلالها نصف الطريق نحو لقب الدوري الإسباني، والذي ينافسه عليه برشلونة (85 نقطة)، وستجمع الجولة الأخيرة الفريقين في مباراة زادت أهميتها بعد ابتعاد ريال مدريد عن المنافسة (84 نقطة).