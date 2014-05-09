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نقل الشيخ عمر عبد الرحمن لمستشفى بولاية كارولينا الشمالية وأنباء عن تأخر حالته الصحية

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نقل الشيخ عمر عبد الرحمن لمستشفى بولاية كارولينا الشمالية وأنباء عن تأخر حالته الصحية نقل الشيخ عمر عبد الرحمن لمستشفى بولاية كارولينا الشمالية وأنباء عن تأخر حالته الصحية

نقل الشيخ عمر عبد الرحمن المدان فى قضية تفجير معالم شهيرة فى نيويورك، والذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة، إلى منشأة طبية لتلقى العلاج لتأخر حالته الصحية.

وقال المكتب الفيدرالى للسجناء إن عبد الرحمن نقل من سجن سوبر ماكس الفيدرالى فى فلورنس، بولاية كولورادو، إلى مركز بونتر الطبى بولاية كارولينا الشمالية.

ويقضى عبد الرحمن عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير خمسة معالم سياحية فى مدينة نيويورك واغتيال الرئيس المصرى آنذاك.

وقال المدعى العام لولاية نيويورك إن أبناء عبد الرحمن طلبوا الحصول على معلومات بشأن متاعبه الصحية، حيث يعانى الشيخ الضرير من مرض السكرى ومشاكل فى القلب، ولم ترد المتحدثة باسم السجن على طلب التعليق على الأنباء اليوم الجمعة.

 

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