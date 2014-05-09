بالصور.. معرض طلاب مدرسة دار التربية.. "أصالة بلادى أرسمها بألوانى"

نظمت مدرسة دار التربية قسم IG معرضاً فنياً لنتاج ورش العمل التى قام بها الطلاب فى مختلف المجالات الفنية، تحت إشراف نخبة من كبار الفنانين، وذلك حرصا من المدرسة على تصقيل مواهب الطلاب الفنية وتنميتها.

وضم المعرض ما يزيد عن 100 عمل فى مجلات الرسم بالفحم واللاند سكيب والهاند ميد والنحت والخزف والجرافيك والكاريكاتير والأزياء والمشغولات اليدوية والحلى، إضافة إلى رسومات تعبر عن الطبيعة الصامتة ودراسات مختلفة للورود وفى مجال النحت يعرضون التماثيل ونموذج لمسرحية الليلة الكبيرة والفراشات مختلفة الألوان ولوحات للفن الشعبى وفاظات والتنورة ووحدات إضاءة.

واحتوى المعرض، الذى أقيم بمقر جامعة أكتوبر الحديثة بالدقى، على لوحات نحاسية ولوح مرسومة من قطع الورق الصغيرة وغيرها من مختلف الفنون فى هذا المجال الذى يرسم أصالة بلدنا الحبيبة بأيادى أطفال مبدعين.

وقررت إيناس حسنى مديرة مركز الجزيرة للفنون أن تتبنى عرض هذه المعروضات الفنية القيمة بالمركز مجانا وذلك تحت رعاية دكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وقالت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ومدارس دار التربية، إن هذا المعرض يأتى انطلاقا من حرص المدرسة على رعاية الفنون والإسهام فى النهوض بالإبداع الفنى لدى هؤلاء الشباب الصغير الواعى، مشيرة إلى أن هذا التجمع يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية متمثلة فى أعمال فنية غاية فى الروعة وقد تم إبداع هذه الأعمال فى تناسق وإتقان وذلك باستخدام أساليب فنية مختلفة عبرت عن انطباع الطلبة.

وعبر الحضور عن سعادتهم بهذا المعرض وتجاوب الطلبة معهم كما أثنوا على الأعمال الفنية لطلبة مدرسة دار التربية.