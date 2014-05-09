"الزراعة": مشروع قانون لإنشاء صندوق درء مخاطر السيول والآفات

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للجنة التشريع بوزارة العدل لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، لمواجهة أخطار السيول والآفات والكوارث الطبيعية التى تتعرض لها المحاصيل.

ومن المقرر، أن يختص الصندوق بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، لتعويض المزارعين عن الكوارث وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التى يتعرض لها المزارعون والمؤمن لهم، والمساهمة فى تطوير البنى التحتية الزراعية التى من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتى يمكن أن تهدد الوضع الزراعى.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، إنها تابعت باهتمام بالغ آثار السيول الكثيفة التى تعرض لها عدد من المحافظات المختلفة، للوقوف على مدى تأثر الزراعات والمحاصيل الزراعية المختلفة.

وأوضحت أن زراعات الخضر بمحافظة شمال سيناء تأثرت بالثلوج والأمطار الكثيفة، وخاصة زراعات الطماطم والخيار والكنتلوب والبطيخ المنزرعة على مساحة 100 فدان، مشيرة إلى أنه جارٍ الحصر النهائى للمساحات المتأثرة.

وأكدت أنه تم تكليف جهاز تحسين الأراضى بسرعة مد مديرية الزراعة بشمال سيناء بالجرارات اللازمة لنقل المياه المتجمعة من الوديان إلى خزانات، لاستخدامها فى الزراعات البعلية من البطيخ على مساحة ثلاثة أفدنة بمنطقتى الحسنة ونخل.

وأوضحت الوزارة أن السيول والأمطار الكثيفة تسببت فى تكسير أشجار مانجو صغيرة السن بسبب الرياح الشديدة، وهو الأمر الذى أوضحه بلاغان من كوم أمبو بمنطقتى فارس وأم حامض فى زراو وجارى التحقيق فيهما.

وأشارت إلى أن الزراعات بمحافظة جنوب سيناء، لم تتأثر أو تصاب بأية أضرار تذكر، وأن السيل أتى بها من وادى الباغة والهيطة واتجه لوادى سدر فى قرية رأس مسلة، وتم قطع طريق نويبع، وأن السيول أثرت أيضاً على منطقة طابا فى المدينة، حيث تحركت آلات ومعدات المحافظة لإصلاح ما اتلفته السيول من طرق.. كما لم تتأثر الزراعات بمحافظة مطروح أو منطقة سيوة ولا توجد أى خسائر فيهما، فضلاً عن تأثر الطرق بمحافظة البحر الأحمر وتم قطعها لغزارة السيول فى طرق الزعفرانة – غارب، والجونة – البحر الأحمر، وسفاجا – قنا، والقصير – قفط.

وعن محافظات الصعيد، أفاد البيان بأنه لا توجد أية آثار للسيول فى محافظات أسيوط، وقنا وسوهاج، والمنيا، والوادى الجديد، مشيرا إلى أن جميع شون القمح المفتوحة تم تغطيتها بمساحات كبيرة من المشمعات، منعاً لتأثرها بالأمطار، وأن الشون لم تتأثر بعملية الأمطار نهائياً.