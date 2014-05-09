مصر تطلب تنظيم كأس العالم للكرة الشاطئية

مدريد، (إفي): أعلنت مصر رغبتها في استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عام 2017 ، وكأس العالم للكرة النسائية للناشئات تحت 17 عاما في 2018 ، بحسب ما أكده الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان صادر اليوم.

وأوضح البيان أن مصر أبدت اهتماما، بجانب الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والإمارات والباهاما والبرازيل وجزر كايمان وكوستاريكا والسلفادور والإكوادور وترينداد وتوباجو، لتنظيم مونديال الكرة الشاطئية عام 2017.

ومنح الفيفا مهلة لتلك الدول لتقديم طلبات رسمية حتى موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل، على أن يعلن القرار النهائي في ديسمبر.

كما تدخل مصر منافسة مع البوسنة والهرسك وفنلندا وأيرلندا الشمالية والسويد لتنظيم كأس العالم للناشئات عام 2018.

وسيستقبل الفيفا الطلبات الرسمية حتى يوم 31 أكتوبر، وسيعلن اسم الدولة الفائزة مطلع 2015.