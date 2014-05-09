المتناوي رئيسًا لبعثة منتخب الشباب في الإمارات ونيجيريا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 98 في الإمارات ونيجيريا، إلى مجدى المتناوى عضو المجلس والمشرف على الفريق.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة متوجهة إلى الإمارات في الـ20 من مايو الجارى، حيث يخوض المنتخب المصرى مواليد 98 مباراتين وديتين أمام نظيره الإماراتى يومى 23 و25 مايو الجارى، ثم يغادر الإمارات يوم 26 متوجهًا إلى نيجيريا لخوض مبارتتين وديتين أمام نظيره النيجيرى يومى 28 و30 مايو، ثم يغادر الأراضى النيجيرية في الـ31 من مايو في طريق عودته إلى القاهرة.

الجدير بالذكر أن منتخب 98 يستعد لمواجهة نظيره السودانى في منتصف يونيو المقبل في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين 2015 بالنيجر.