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محمد الدعيع: كأس الخليج غير مفيد للسعودية فنيا!

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محمد الدعيع: كأس الخليج غير مفيد للسعودية فنيا! محمد الدعيع: كأس الخليج غير مفيد للسعودية فنيا!

كشف أسطورة حراسة المرمى السابق محمد الدعيع أنه لا يزال يُطالب بإلغاء بطولة كأس الخليج كونها لا تفيد الأخضر فنيا على الأطلاق على حسب وصفه.

وقال الدعيع في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية إن المشاركة في بطولات الخليج يزيد من إرهاق اللاعبين بسبب ضغط المباريات لأن الفارق الزمني بين البطولة وكأس الخليج سيكون قليل وهو ما سيعرض نجوم السعودي للإصابات.

وأضاف الدعيع أن مواجهة المنتخب السعودي لمنتخبات آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان أو أستراليا أفضل كثيرا من المشاركة في بطولة كأس الخليج.

وتدرس منتخبات قطر والإمارات والكويت والعراق مخاطبة الاتحاد السعودي لتأجيل بطولة كأس الخليج في نسختها الـ22 والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل بسبب الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا التي ستبدأ في شهر يناير المقبل على ملاعب منتخب أستراليا المستضيف.

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