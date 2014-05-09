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غدا.. افتتاح 44 عيادة بـ"القومى للأورام" لاستقبال 1500 مريض يوميا

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غدا.. افتتاح 44 عيادة بـ"القومى للأورام" لاستقبال 1500 مريض يوميا غدا.. افتتاح 44 عيادة بـ"القومى للأورام" لاستقبال 1500 مريض يوميا

يتم غدا "السبت" افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد بالمعهد القومى للأورام، الذى يضم 44 عيادة، تم تصميمها لتخدم 1500 مريض يوميا بتكلفة 26 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وجمعية أصدقاء معهد الأورام، إحدى منظمات المجتمع المدنى التى دعمت إنشاء المستشفى، وشبكة للسرطان.

وأكد هشام عبد السلام المسئول الإعلامى لمستشفى " 57357 " - فى تصريح اليوم "الجمعة" - أن دعم ورعاية جمعية أصدقاء معهد الأورام ومؤسسة 57357 لهذا المشروع يعكس مسئوليتهما المجتمعية ورسالتهما تجاه مرضى السرطان وحرصهما على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات لهم.

وقال عبد السلام، إن مبنى العيادات يضم 3 أقسام رئيسية من عيادات الأورام وسرطان الأطفال وجراحة الأورام، كما ستتوفر مساحة كبيرة للعلاج الكيماوى، مشيرا إلى أنه يضم أحدث أنواع المعدات الطبية ويعمل بأحدث الأنظمة التكنولوجية .

وأضاف عبد السلام "إن تلك العيادات ستساهم فى تخفيف العبء عن المعهد حتى يتم الانتهاء من تشييد معهد الأورام الجديد فى مدينة 6 أكتوبر، وسيقوم معهد الأورام بإدارتها وستكون جمعية أصدقاء المعهد مسئولة فقط عن الصيانة والنظافة والكافيتيريا".

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