خبراء بريطانيون يصلون نيجيريا للمساعدة في البحث عن الفتيات المختطفات

وصل فريق الخبراء البريطانيين اليوم الجمعة إلى نيجيريا للمساهمة في جهود استعادة نحو 300 فتاة، اختطفتهن جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتشددة الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية -في بيان صحفي- إن “الفريق الذي وصل نيجيريا يضم خبراء من مختلف الإدارات الحكومية، ومن بينها وزارتي الدفاع والخارجية، وسيعمل مع السلطات النيجيرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب والاختطاف، وخبراء أمريكيين وآخرين لتنسيق الجهود”.

وأضافت أن الفريق لن يقتصر بحثه على الحوادث الأخيرة فقط، إنما سيشارك في وضع حلول طويلة المدى لمكافحة الإرهاب لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وجاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال فريق من الخبراء إلى نيجيريا للمساعدة في العثور على الفتيات.

> واختطفت جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتشددة 276 فتاة من مدرستهن في قرية تشيبوك في ولاية بورنو في شمال نيجيريا في 14 أبريل الماضي.

وتعرض الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع هذا الهجوم المسلح، كما واجه هجوما من أسر وعائلات المختطفات بسبب البطء في الرد.

وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية قد أعلن الأربعاء الماضي أن بلاده سترسل فريقا صغيرا من الخبراء إلى نيجيريا للمساعدة في عمليات البحث عن الفتيات المختطفات.

ا.ش.ا