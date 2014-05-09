محافظ القاهرة: لجان فنية لمتابعة المشروعات الجديدة قبل 30 يونيه

قرر الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، تشكيل لجان فنيه لبحث ترتيبات إدخال المشروعات الجديدة المتوقع الانتهاء منها قريبًا إلى الخدمة، وضمان أن تحقق الغرض الذى أنشئت من أجله، والتى تكلفت أكثر من مليار جنيه.

وتتضمن هذه المشروعات كلا من جراج التحرير بتكلفة (750 مليون جنيه)، وتطوير محور مصطفى النحاس، وامتداد رمسيس باستحداث مسارات معزولة لأتوبيسات النقل العام بتكلفة (90 مليون جنيه) ومشروع سوق 15 مايو بتكلفة (140 مليون جنيه)، وأعمال تطوير منطقة الفواخير فى مصر القديمة (95 مليون جنيه).

وبشأن جراح التحرير تبحث اللجان إجراءات اختيار شركة لإدارة المشروع، وتحديد شوارع وميادين وسط المدينة، التى سيتم حظر الانتظار بها نهائيًا، حيث إن جراج التحرير وعمر مكرم سيوفران طاقة أكثر من 2300 مكان انتظار، تستوعب متطلبات الانتظار فى وسط القاهرة بالكامل.

فيما يتم الاستعداد لتشغيل محور مصطفى النحاس تدرس اللجان الجداول الزمنية، لإنهاء المشروع وحجم أسطول السيارات الجديدة التى ستوفرها هيئة النقل العام، وربط مصطفى النحاس بمحور امتداد رمسيس والقاهر الجديدة وخدمات المينى باص المرتبطة بالمشروع بربط المسار المعزول بالشوارع المتعامده عليه مثل عباس العقاد ومكرم عبيد.