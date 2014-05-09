"بيفورت": 7% من الحجوزات الإلكترونية بشركات الطيران لـ"دول الخليج"

أشارت دراسة حديثة إلى أن 7% فقط من مبيعات شركات الطيران بدول مجلس التعاون يتم حجزها إلكترونيا رغم إنها تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 11% من سوق النقل الجوى العالمى.

وبالنسبة لشركات الطيران فقد قفزت نسبة الحجز الإلكترونى لإجمالى المبيعات لتصل إلى 46% فى الإمارات و34% فى الكويت و18% فى لبنان و12% فى مصر.

ودعت الدراسة التى أصدرتها شركة بيفورت المتخصصة فى الدفع الإلكترونى، شركات الطيران فى دول المنطقة إلى ضخ الاستثمارات الملائمة لتعزيز خيارات الحجز وقنوات الدفع الإلكترونى لما لها من مزايا عديدة بالنسبة للشركات وللعملاء أيضا.

وقالت الدراسة، إن الاتجاهات المتزايدة للنمو فى هذا المجال تعززها حقيقة التحول فى اتجاهات المستهلكين نحو الحجز إلكترونيا، بعيد عن القنوات التقليدية، إلى جانب حقيقة أن الكثير من شركات الطيران فى المنطقة لا تزال نسبة الحجز الإلكترونى لديها لا تتجاوز الــــ5% من إجمالى المبيعات.

كما أن التوجهات الحالية للشراء الإلكترونى فى المنطقة تشير إلى وجود فرص تجارية هائلة لشركات الطيران والسياحة يمكن من خلالها زيادة دخل هذه الشركات وتحسين خدماتها للعملاء.

وتشير الدراسات التسويقية العالمية إلى أن 71% من شركات الطيران ترى أن مبيعات تذاكر الطيران عبر الهاتف المتحرك سوف تقود إلى ثورة فى وسائل الدفع سواء عند سداد مقابل قيمة تذكرة السفر أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالطيران والسياحة.

وتشير كافة الدراسات إلى أن المستقبل هو لخيارات الدفع الإلكترونى فالأرقام الحالية تشير إلى أن 47% من الأشخاص فى منطقة الشرق الأوسط لديهم تليفونات ذكية، وأن نحو الثلثين منهم يقومون بالشراء عبر تليفوناتهم الذكية, وعلى الجانب الأخر فإن 67% من شركات الطيران فى المنطقة توفر خدمات تأكيد الدخول للطائرة check-in عبر الهاتف.

ويتوقع ان تشهد الخدمات التى تقدمها شركات الطيران عبر الهاتف المتحرك نموا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث يتطلع نحو 20 % من شركات الطيران إلى تقديم خدمة السداد الإلكترونى للمنتجات التى يتم شراؤها على متن الطائرة عبر "المحفظة الإلكترونية" e-wallet خلال عام 2016.

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