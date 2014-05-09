أبناء القبائل العربية يعلنون دعم السيسي خلال مؤتمر قبيلة الطميلات بالاسماعيلية

اعلن الاف من ابناء العائلات والقبائل العربية في مصر دعمهم للمشير السيسي رئيسا لمصر خلال مؤتمر نظمته قبيلة الطميلات بدار مناسبات الشيخ أحمد سلامه داود زعيم الطميلات بمشاركة د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة واللواء نبيل نعيم مؤسس الصاعقة المصرية السابق وكاميليا السادات والاعلامي ابراهيم حجازي والمستشار صلاح ابو هاني والنواب ابراهيم رفيع وماجدة النويشي والقبطان عمر المختار صميدة والشيخ راشد السبع رئيس ائتلاف القبائل العربية واللواء ابراهيم النجلر والشيخ كامل ابو مطر وعدد من قيادات القبائل العربية والشعببة والنسائية بالمحافظة ومحافظات الجمهورية واللواء محي نوح من قيادات حرب اكتوبر والشيخ عبد الله جهامة ونقيب معلمي الاسماعيلية ونقيب الزارعيين.

أكد الشيخ احمد سلامة زعيم الطميلات ان جميع الفبائل العربية قالوا كلمتهم بمبايعة السيسي والصي وصفه برجل من طراز فريد لا يسعي الي منصب.

واعلن راشد السبع رئيس ائتلاف القبائل احترامه لحمدين صباحي وقال إن القبائل العربية اعلنت مبايعتها للسيسي وستقف بجانبه بكل قوة لانها تراه رجل المرحلة، على حد تعبيره.

وطالبت كاميليا السادات المصريين بالخروج الكبير بالانتخابات لحسم المعركة الانتخابية لصالح المشير السيسي، وقالت ان الجيش مؤسسة وطنيه تنضم دائما للشعب وأثبت ذلك في 30 يونيو و25 يناير.