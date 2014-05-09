مقتل عنصرين من «القاعدة» في اليمن أحدهما سعودي والآخر داغستاني

أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني (روسي) من تنظيم «القاعدة»، كما أكدت القبض على عنصرين فرنسيين من أصل تونسي كانا يحاولان الفرار خلال مطاردتهما.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته بأنه خبير متفجرات ويدعى تيمور الداغستاني، نسبة إلى انتمائه لجمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، كما أكد موقع وزارة الدفاع مصرع «الإرهابي السعودي»، تركي عبد الرحمن، الملقب بـ«أبي وهيب» في المحافظة نفسها.

إلى ذلك أكدت وكالة الأنباء الرسمية اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي، كلاهما يبلغان من العمر 32 عامًا وكانا في صفوف تنظيم «القاعدة» في محافظة حضرموت بشرق البلاد، وذلك أثناء محاولتهما المغادرة من أحد المنافذ الجوية.