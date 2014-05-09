أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل عنصرين من «القاعدة» في اليمن أحدهما سعودي والآخر داغستاني

Google+ Print

أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني (روسي) من تنظيم «القاعدة»، كما أكدت القبض على عنصرين فرنسيين من أصل تونسي كانا يحاولان الفرار خلال مطاردتهما.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته بأنه خبير متفجرات ويدعى تيمور الداغستاني، نسبة إلى انتمائه لجمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، كما أكد موقع وزارة الدفاع مصرع «الإرهابي السعودي»، تركي عبد الرحمن، الملقب بـ«أبي وهيب» في المحافظة نفسها.

إلى ذلك أكدت وكالة الأنباء الرسمية اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي، كلاهما يبلغان من العمر 32 عامًا وكانا في صفوف تنظيم «القاعدة» في محافظة حضرموت بشرق البلاد، وذلك أثناء محاولتهما المغادرة من أحد المنافذ الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية