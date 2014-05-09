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“البشير” يوافق على إنشاء قناة فضائية لدارفور

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“البشير” يوافق على إنشاء قناة فضائية لدارفور “البشير” يوافق على إنشاء قناة فضائية لدارفور

الرئيس السوداني عمر البشير

أكدت السلطة الإقليمية لدارفور موافقة الرئيس عمر البشير، على إنشاء “قناة دارفور الفضائية” خلال الأشهر القليلة القادمة، لتعزيز عملية السلام وتوحيد وجدانيات أهل الإقليم ومقارعة الإعلام العالمي والإقليمي الحجة بالحجة استجابة لمقترح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية عبد الكريم موسي في تصريح اليوم الجمعة إن :”رئيس السلطة التجاني ، حصل على موافقة الرئيس البشير لإنشاء القناة، ووجه بضرورة الإسراع في دفع الميزانيات الخاصة بقيامها خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وذكر موسى، أن الرئيس عمر البشير أبدى موافقته المبدئية باتخاذ ما يلزم لإنشاء قناة دارفور الفضائية، موضحا أن الهدف من قيامها هو تعزيز عملية السلام وتوحيد وجدانيات أهل الإقليم بجانب مقارعة الإعلام العالمي والإقليمي الحجة بالحجة.

وكشف أن خطة وزارة الإعلام للمرحلة المقبلة تشمل ثلاثة محاور، هي البنية التحتية للعملية الإعلامية، الرسالة الإعلامية والتنسيق مع ولايات دارفور الخمس، مؤكدا أهمية التركيز على الإعلام الإلكتروني من خلال تغطية الأنشطة والبرامج في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

ودعا موسى، إلى ضرورة توفير المعينات اللازمة للعمل الإعلامي، وقال “ولى زمن اعتبار أن وزارة الإعلام وزارة هامشية”، مناديا بأهمية استحداث مواعين ثقافية جديدة في مجال فض النزاعات وبناء السلام المباشر.

ا.ش.ا

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