أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بيدرو وألفيش أزمة برشلونة في الصيف المقبل

Google+ Print
بيدرو وألفيش أزمة برشلونة في الصيف المقبل بيدرو وألفيش أزمة برشلونة في الصيف المقبل

يشهد موسم الصيف القادم العديد من التغييرات على فريق نادى برشلونة الإسباني لكرة القدم ، حسبما أكد رئيسه جوزيب بارتوميو فى تصريحات لم تقابل بالارتياح من جانب العديد من اللاعبين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجمين بيدرو ودانى الفيش هما الأكثر شعورا بالقلق ، فعلى الرغم من تأكيدهما انهما باقيان فى كامب نو فإنهما لايبدو انهما واثقين من ذلك تماما .

خسر المهاجم المميز بيدرو مكانه فى التشكيل الأساسي هذا الموسم ..وقال تعليقا على ذلك ” لا اعتقد بأننى فى نفس القوة مثل الموسم الماضي وكان هذا العام صعبا بالنسبة لى ، لم أشارك كثيرا في المباريات المهمة ، ولكننى حاولت ان اساعد الفريق وزملائى اللاعبين” .

أما دانى الفيش فقد قيم موقفه بشكل صريح تماما .. وقال ” إذا سألتنى ان كنت سأرحل بالإجابة نعم لو استمرت الأمور على هذا النحو .. أشعر بأنه يتم التخلى عنى وهم فى النادى يرددون كثيرا حديثا عن التغيير ، ولكن الحقيقة هى أن ما نحتاجه هو تقوية صفوف الفريق وليس التغيير .. أنا فى علاقة حب مع فلسفة البارسا ، ولكننى أعتقد تماما أنه لن يظهر كل عام لاعب من عينة تشافى أو انيستا ” .

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا