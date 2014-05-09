بيدرو وألفيش أزمة برشلونة في الصيف المقبل

يشهد موسم الصيف القادم العديد من التغييرات على فريق نادى برشلونة الإسباني لكرة القدم ، حسبما أكد رئيسه جوزيب بارتوميو فى تصريحات لم تقابل بالارتياح من جانب العديد من اللاعبين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجمين بيدرو ودانى الفيش هما الأكثر شعورا بالقلق ، فعلى الرغم من تأكيدهما انهما باقيان فى كامب نو فإنهما لايبدو انهما واثقين من ذلك تماما .

خسر المهاجم المميز بيدرو مكانه فى التشكيل الأساسي هذا الموسم ..وقال تعليقا على ذلك ” لا اعتقد بأننى فى نفس القوة مثل الموسم الماضي وكان هذا العام صعبا بالنسبة لى ، لم أشارك كثيرا في المباريات المهمة ، ولكننى حاولت ان اساعد الفريق وزملائى اللاعبين” .

أما دانى الفيش فقد قيم موقفه بشكل صريح تماما .. وقال ” إذا سألتنى ان كنت سأرحل بالإجابة نعم لو استمرت الأمور على هذا النحو .. أشعر بأنه يتم التخلى عنى وهم فى النادى يرددون كثيرا حديثا عن التغيير ، ولكن الحقيقة هى أن ما نحتاجه هو تقوية صفوف الفريق وليس التغيير .. أنا فى علاقة حب مع فلسفة البارسا ، ولكننى أعتقد تماما أنه لن يظهر كل عام لاعب من عينة تشافى أو انيستا ” .

ا.ش.ا