صحيفة: ناسيونال يضم بديلا لغزال بعد اقتراب رحيله لـ ' فريق كبير '

أكدت صحيفة (أبولا) البرتغالية الشهيرة أن ناسيونال ماديرا نجح في ضم اللاعب الغيني بوباكر فوفانا ليعوض رحيل الدولي المصري علي غزال.

واقترب غزال من الرحيل عن ناسيونال ماديرا الذي سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إلى بورتو ثالث الدوري البرتغالي هذا الموسم بحسب التقارير البرتغالية.

وقالت صحيفة (أبولا) أن بوباكر سينضم إلى ناسيونال لتعويض رحيل غزال إلى أحد الفرق الكبرى.

ويلعب غزال بشكل أساسي مع ناسيونال ماديرا في وسط الملعب هذا الموسم، وساهم في الإنجاز التاريخي مع زميله صالح جمعة في تأهل فريقهما للدوري الأوروبي لأول مرة في تارخيه.