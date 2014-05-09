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فتحى مبروك: المشاركة فى كأس مصر قرار إيجابى

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فتحى مبروك: المشاركة فى كأس مصر قرار إيجابى فتحى مبروك: المشاركة فى كأس مصر قرار إيجابى

فتحي مبروك

قال الكابتن فتحى مبروك، المدير الفنى للنادي الأهلي، إن قرار المشاركة فى كأس قرار إيجابى ويصب فى مصلحة الفريق لأنها فرصة جيدة أمام الجهاز الفنى لإشراك اللاعبين والاستفادة من قيمة الكأس كبطولة مهمة ، مشدداً على أنه يرحب جداً بالمشاركة فى بطولة الكأس إذا ما تقرر بصفة نهائية ذلك من قبل الإدارة .
> وبالنسبة للبولة الأفريقية قال الموقع الرسمى للأهلى إن مبروك و الجهاز الفنى  حصل على شراط لفريق نكانا الزامبى الذى سيواجهه الأهلى فى أولى مباريات دورى المجموعات بالكونفيدرالية موضحاً أن الجهاز لن يشاهد تلك المباريات إلا بعد الانتهاء من مباراة المحلة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى الدورى.

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