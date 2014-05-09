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نجمات يخترن اللون الأسود لإخفاء عيوب أجسامهن

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نجمات يخترن اللون الأسود لإخفاء عيوب أجسامهن نجمات يخترن اللون الأسود لإخفاء عيوب أجسامهن

الجمعة 09-05-2014 13:36

من المعروف عن الألوان الداكنة قدرتها على إخفاء عيوب الجسم، وجعله يبدو أكثر نحافة، وعلى رأسها اللون الأسود. فهي تمتصّ الضوء وتمنع انعكاسه على الملابس، وهذا ما يعطيها القدرة على التنحيف. هذا اللون هو المفضّل لدى النساء حول العالم، خصوصاً النجمات اللواتي يتعرّضن للأضواء في معظم الأحيان.
ومن المعروف أنّ شاشة التلفاز تُضيف 5 كيلوغرامات على الأقل إلى الوزن الحقيقي. لذلك، تبدو النجمات في أغلب الأحيان أكثر سمنة، مثل إليسا، وهيفا، وشيرين. ولذلك تعمد الكثيرات منهن إلى اختيار اللون الأسود كي تكون النحافة أساساً في إطلالاتهنّ. والأسود لون يليق بمعظم النساء، بشرط أن يخترن معه اكسسوارات ملوّنة أو ذهبيّة أو فضيّة لإبرازه بطريقة جميلة، وحتى لا يُعطين انطباعاً بأنّهنّ ذاهبات إلى حفل عزاء.
ومن النجمات اللواتي يفضّلن ارتداء اللون الأسود لإخفاء عيوب أجسادهنّ، إليسا وKate Upton اللتين تملكان جسماً جميلاً، وممتلئاً، خصوصاً في جزئه الأعلى، وكذلك Jessica Simpson، Kate Winslet، Hilary Duff وشيرين اللواتي اكتسبن بعض الكيلوغرامات الزائدة بعد الولادة، وهنّ يعملن جاهدات لإعادة رشاقتهن القديمة. وإلى أن يتمّ لهنّ ذلك، لا نزال نراهنّ يعتمدن اللون الأسود. وممن يُحالفن اللون الأسود بعضٌ ممن يملكن أوراكاً كبيرة وأردافاً، مثل الفنانة يسرا، وKim Kardashian، وداليا البحيري، وAlicia Keys. أمّا "أحلام" وJennifer Hudson فقد خسرتا الكثير من وزنيهما في السنوات الأخيرة، وكثيراً ما ترغبان في التباهي بقواميهما الجديدين وجعلهما يبدوان أنحف عن طريق ارتداء اللون الأسود. وثمّة بعض النجمات اللواتي يمتلكن جسماً ممتلئاً بالكامل، مثل المغنية الإنجليزية Adele والممثلة المصرية سميّة الخشّاب التي زاد وزنها كثيراً في الآونة الأخيرة. فهاتان النجمتان تختاران هذا اللون لمعظم إطلالاتهما وفساتينهما.
للون الأسود قدرة سحرية على إخفاء العيوب وجعل القوام يبدو أنحف. لذلك، استوحي من إطلالات النجمات التي اخترناها لك اليوم، والتي أعجبتك، حتى تكون إطلالتك أنت أيضاً أجمل وأكثر نحافة ورشاقة.

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سيدتي

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