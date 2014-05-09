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إصابة عامل ومجند في اشتباكات بين الأمن والإخوان بقرية دلجا بالمنيا

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إصابة عامل ومجند في اشتباكات بين الأمن والإخوان بقرية دلجا بالمنيا إصابة عامل ومجند في اشتباكات بين الأمن والإخوان بقرية دلجا بالمنيا

صورة أرشيفية

أصيب عامل ومجند في قرية دلجا بديرمواس إثر وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر من الإخوان من أهالي القرية.

وقد نجحت السلطات الأمنية في إلقاء القبض علي أحمد سيد حمودة 17 سنه عامل من قرية دلجا بمركز دير مواس عقب مشاركته وآخرون في عرقلة سير السيارة رقم 4899 /ب14 لوري شرطة تابعة لقطاع الأمن المركزي قيادة المجند علي خلف عبد القوي في طريقها من داخل القرية الي مقر القطاع بالمنيا ورشق السيارة بالطوب والحجارة .

وتعاملت القوات معهم ، مما أدى إلى إصابة المجند أحمد مرعي محمد بكدمة بالزراع ، واصيب المتهم بطلق خرطوش، وتحرر المحضر رقم 1773لسنة 2014 إداري مركز شرطة دير مواس.

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