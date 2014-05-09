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بالصّور... تيم حسن يرتدي "الجلّابيّة" في أحدث إطلالاته

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بالصّور... تيم حسن يرتدي "الجلّابيّة" في أحدث إطلالاته بالصّور... تيم حسن يرتدي "الجلّابيّة" في أحدث إطلالاته

الخميس 08-05-2014 17:34

يواصل الفنّان السّوري تيم حسن تصوير مشاهده في المسلسل المصري الجديد "الوسواس"، ويظهر بالعمل بـ "لوك" جديد تماماً عليه، حيث يرتدي "الجلّابيّة" الرّيفيّة، تبعاً للشخصيّة التي يلعبها بالعمل.
وتدور أحداث المسلسل في الصّعيد المصري، ويتناول قصّة عائلة برجوازيّة تتّسم بطغيانها وظلمها لأهل القرية، وهو ما يخلق حالة من الغضب المكتوم لدى الأهالي بسبب القهر، وتتوالى الأحداث.
ويلعب تيم شخصيّة "همام"، وهو شاب يتفاخر بجماله وهيبته داخل القرية، كما أنّه "زير نساء"، يقع في حب فتاة تدعى "صباح"، ولكن هذا الحب يخلق له الكثير من المشاكل.
مسلسل "الوسواس" تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن كل من محمد كريم، أحمد فهمي، زينة، سوسن بدر، وهبة مجدي.

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