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إيهود باراك: واشنطن تستطيع تدمير النووي الإيراني في «جزء من ليلة»

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن هجوما عسكريا أمريكيا ضد المنشآت النووية الايرانية سيستغرق «جزء من ليلة» لانجازه، إذا ما قرر الرئيس الامريكي باراك أوباما ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «باراك»، الخميس، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الجمعة.

وأضاف «باراك» أن مثل هذا الهجوم سيكون أسهل بالنسبة للولايات المتحدة من الحملة التي كان من المقرر القيام بها العام الماضي ضد البنية التحتية للأسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد.

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