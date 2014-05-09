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يديعوت أحرونوت : انقطاع الاتصال بـ300 إسرائيلي فى طابا بسبب السيول

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يديعوت أحرونوت : انقطاع الاتصال بـ300 إسرائيلي فى طابا بسبب السيول يديعوت أحرونوت : انقطاع الاتصال بـ300 إسرائيلي فى طابا بسبب السيول

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن نحو 300 إسرائيلي تقطعت بهم السبل في الجانب المصري من معبر طابا الحدودي الذي أغلق أمس الخميس بعد سيول شديدة.

وأوضحت الصحيفة  في سياق نبأ أوردته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني

أن هناك تجهيزات لتسهيل عودة الإسرائيليين العالقين وإصلاح التلفيات التي لحقت بالمعبر الحدودي.

وكانت محافظة شمال سيناء قد تعرضت أمس الخميس لأمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية وبرق ، مما أثر على الحركة التجارية والأسواق وأدى إلى تجمع كميات من المياه في الشوارع والطرق.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد تعرضت إلى سيول شديدة وأدي هطول الأمطار بغزاره على مدينتي طابا ، ونويبع إلى وقوع سيول بالمنطقه قطعت طريق “نويبع – طابا” ، وقطع الطريق الأوسط بوادي ” وتير”.
> أ ش أ

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