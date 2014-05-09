بالفيديو:حضّري سلطة التونا

المقادير:

- 100 غرام من شريحة التونا الطازجة

- 3 فصوص من الثوم المفروم

- 1 حبة من البصل متوسطة مفرومة

- عصير حبة واحدة من الليمون الحامض

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأبيض

- ملعقتان كبيرتان من صويا الصوص

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1- في طبق، يوضع كل من:الثوم، البصل،الحامض،زيت الزيتون، صويا الصوص،الملح، الفلفل الأسود، ويحرّك المزيج جيداً الى حين الاختلاط.

2- تقطّع شريحة التونا الى قطع متساوية، ومن ثم تنقع بالمزيج لمدة لا تقلّ عن 5 ساعات، وبالإمكان تركها منقوعة في الثلاجة الى حين تقديمها في اليوم التالي.

3- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويزيّن بشرائح من الحامض.

(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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