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ضبط 6 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 18 ألف و450 لتر بنزين وسولار

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ضبط 6 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 18 ألف و450 لتر بنزين وسولار ضبط 6 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 18 ألف و450 لتر بنزين وسولار

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية.. وذلك خلال يوم 7 مايو الجارى .

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط ( 6 ) قضايا مواد بترولية بمضبوطات (18450 ) لتر بنزين سولار(منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء, وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها).

وتم ضبط كل من ( 5 ) قضايا إسطوانات بوتاجاز،( 13) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات ( 490,950 ) طن ( 88 ) قضية مخالفات مخابز.

ضبط ( 7 ) قضايا فى مجال الإتجار الغير مشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت (5,565 ) طن أرز ، وسكر تموينى مدعم.

ضبط ( 36 ) قضية غش غذائى وغير غذائى .

ضبط ( 11 ) قضية فى مجال مخالفات اللحوم .

ضبط ( 1 ) قضية فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت ( 500 ) كيلو جرام أعلاف وأسمدة .

ضبط ( 145 ) قضية فى مجال ( عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ) .

ضبط ( 17 ) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

ضبط ( 1 ) قضية فى مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 600 ) وحدة ألعاب نارية .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .

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أونا

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