إليسا تهاجم المجتمع المصري دفاعا عن بلدياتها هيفاء وهبي

شنت المطربة اللبنانية إليسا هجوما عنيفًا على الفنانة المصرية آثار الحكيم على خلفية موقف الأخيرة من فيلم “حلاوة روح” وهجومها على بطلته هيفاء وهبي.

إليسا قالت إنها لم تشاهد فيلم “حلاوة روح” لهيفاء وهبي، واصفة هجوم الفنانة آثار الحكيم على هيفاء بالتفاهة.

الفنانة اللبنانية انتقدت هجوم آثار الحكيم على الللبنانيين عندما قالت إن هيفاء تمثل مجتمعها في العري وأضافت في حوار مع مجلة ليالينا “أجدها تفاهة أن تتكلم بهذا الأسلوب، فلتنظر إلى مجتمعها والأفلام التي قدّمت قبلًا في السينما المصرية، لا يحق لها أن تطلق الأحكام لو مهما قدمت هيفاء في فيلمها، رأيها يمثلها فقط”.

إليسا تابعت “ومن قال بأنها تفهم كثيرًا لكي نقوم بالرد عليها. من يتفوّه بهذا الكلام لا يقدر مشاعر الغير ولا يعرف (شو في بمجتمعو) وهو إنسان إنطوائي”.

“مصر كانت أكثر دولة متحررة في الأفلام السينمائية” قالت إليسا وتابعت: “هذه أمور لا يمكنها نسيانها، إن تبدلت أخيرًا بعض المفاهيم في المجتمع المصري أحبت آثار أن تناصرها، فهذا موضوع يخصها، لكن لا يحق لها بما قالته”.