عمرو دياب ومحمد فؤاد يساندان حماقي في عزاء والده

حرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنان محمد حماقي في وفاة والده، حيث حضر عدد كبير من النجوم مراسم العزاء الذي أقيم في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.

حماقي حاول أن يتماسك طوال العزاء، فبدا قويّاً إلى حدٍّ ما، بالرّغم من حزنه الشديد على والده. وممّا زاد من قوّة حماقي إحساسه بأنّ كلّ أصدقائه حوله، حيث لم يغِب أحد من أصدقاء حماقي عن أداء واجب العزاء، وكان في مقدّمة الحضور النجمان عمرو دياب ومحمد فؤاد اللذان ظلا إلى جوار حماقي.

وحضر من أصدقاء حماقي كلٌّ من نيكول سابا ومحمد محي ولؤي. ولم يقتصر الأمر على المطربين فقط بل حضر لأداء واجب العزاء النجم محمود عبد العزيز وهاني سلامة وسميّة الخشاب وغيرهم الكثير ممّن وقفوا إلى جانب حماقي الذي لا يفوّت مناسبة إلا يؤدّي خلالها واجب العزاء.

وقد أبدى البعض استغرابه من غياب المطرب تامر حسني عن أداء واجب العزاء، في حين فسّر البعض غيابه بما يُواجهه من مشاكل عقب انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل.



